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Антон Заболотный: «Сочи» нужно перестроить игру, «Зенит» не дает доводить мяч до нападающих"

15:02
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился впечатлениями от первого тайма матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2, перерыв).

— Соперник, конечно, готовился к игре, перекрывает нам пути для передач, на дает доводить мяч до нападающих, — сказал в эфире «Матч Премьер» Заболотный. — «Зенит» выполняет свою задачу, нам же нужно просто перестроиться, обдумать свои действия и играть более активно.

Зенит — Сочи

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