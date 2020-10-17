Антон Заболотный: «Сочи» нужно перестроить игру, «Зенит» не дает доводить мяч до нападающих"
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился впечатлениями от первого тайма матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2, перерыв).
— Соперник, конечно, готовился к игре, перекрывает нам пути для передач, на дает доводить мяч до нападающих, — сказал в эфире «Матч Премьер» Заболотный. — «Зенит» выполняет свою задачу, нам же нужно просто перестроиться, обдумать свои действия и играть более активно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.