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Антон Заболотный пропустит матч против «Локомотива»

19:48
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный получил желтую карточку в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Для него это предупреждение стало четвертым в сезоне.

Таким образом, нападающий будет вынужден пропустить игру следующего тура. «Сочи» 14 марта предстоит сыграть с «Локомотивом».

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