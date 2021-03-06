Футболист «Ротора» сыграл рукой, но пенальти не назначен. Разбираем эпизод матча в Волгограде
На 72-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Химки» (0:0) правильное решение принял арбитр Сергей Иванов, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
Это произошло после того, как в их штрафной площади Николай Кипиани сначала сыграл в мяч ногой, допустил технический брак, и случился контакт мяча с его правой рукой. По правилам игры в таких случаях пенальти не назначаются.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю