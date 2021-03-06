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Судейство

Футболист «Ротора» сыграл рукой, но пенальти не назначен. Разбираем эпизод матча в Волгограде

19:45
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0. 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0. 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0. 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0.
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0.
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На 72-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Химки» (0:0) правильное решение принял арбитр Сергей Иванов, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Это произошло после того, как в их штрафной площади Николай Кипиани сначала сыграл в мяч ногой, допустил технический брак, и случился контакт мяча с его правой рукой. По правилам игры в таких случаях пенальти не назначаются.

(Александр Бобров)

6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки" - 0:0.
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0.
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки" - 0:0.
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0.
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки" - 0:0.
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0.
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки" - 0:0.
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки» — 0:0.
Ротор — Химки

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