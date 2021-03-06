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«Ростов» — «Сочи»: досадная отмена гола из-за офсайда

20:21
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В матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Сочи» был отменен гол из-за офсайда.

Однако положение вне игры было довольно досадным для сочинцев.

Сергей Терехов забил «Ростову», но мяч коснулся Ивана Миладиновича, который просто лежал на линии ворот.

В итоге гол был отменен.

Ростов — Сочи

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vs
4
Офсайд
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