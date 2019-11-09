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Антон Терехов: «Мое дело — выходить и отдавать все силы на поле»

22:14
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Терехов после матча 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2) оценил свою игру в этой встрече.

— Моя задача была усилить атаку, обострять, помочь команде, — приводит слова игрока официальны сайт самарцев. — Понятно, что после двух удалений играть гораздо тяжелее. Первый тайм мы сыграли лучше, чем второй. Как-то не вошли в игру. Во втором тайме прибавили, отодвинули игру от своих ворот, у нас были моменты. Но удаления решили многое.

Нам надо набирать очки и играть в свой футбол. Сейчас нет такого, чтобы кто-то был на голову сильнее. Прежде всего мы должны отталкиваться от своей игры. Со всеми можно играть и побеждать. Мое дело — выходить и отдавать все силы на поле. Использовать шансы, которые дает тренер.

Спартак — Крылья Советов

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Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17717

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