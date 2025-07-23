Антон Швец: «Пришло время прощаться, мой родной «Ахмат». Для меня это не просто место работы, это дом»

Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился эмоциями после ухода из команды.

Грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом в среду, 23 июля.

«Пришло время прощаться, мой родной ФК «Ахмат» и город Грозный. За 8 лет в «Ахмате» произошло много всего.Но скажу одно: я горд и счастлив, что столько лет играл и представлял «Ахмат». Для меня и моей семьи это не просто место работы, это дом. Здесь выросли мои дети, здесь мы были счастливы. Я желаю удачи и побед «Ахмату» и процветания прекрасному родному городу Грозный. Ахмат сила», — написал Швец в соцсетях.

Швец играл за «Ахмат» с лета 2017 года, в 187 матчах забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Полузащитник вошел в пятерку футболистов, проведших наибольшее количество игр за клуб в истории.