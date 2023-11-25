Антон Миранчук проводит 200-й матч за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук проводит свой 200-й матч за железнодорожников, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний полузащитник вышел в стартовом составе команды на матч 16-го тура против «Крыльев Советов». Он дебютировал за красно-зеленых в 2013 году.

В текущем сезоне Миранчук забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.