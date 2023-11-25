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Сегодня, 13:20

Мостовой — о трудностях в освоении Power Point на тренерских курсах: «Усложнять футбол не надо, играют люди, а не компьютеры»

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обучении на тренерскую лицензию категории А в Академии РФС.

Ранее экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал «СЭ», что у Мостового есть трудности в освоении Power Point.

«В простой футбол играть труднее всегда. Мы привыкли выходить на поле, а не фишки переставлять. Трудности с Power Point? Футбол давно существует на планете, когда компьютеров еще не существовало, но люди играли. Просто освоение данных программ [Power Point] входит в обучение, это приходится выполнять. Но повторюсь, усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры», — сказал Мостовой «СЭ».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Александр Мостовой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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