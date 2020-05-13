Антон Миранчук превзошел достижение Овечкина в хоккейном челлендже
20:48
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал новое видео в Instagram. 24-летний российский футболист принял участие в челлендже с хоккейным упражнением.
Ранее капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин запустил специальный челлендж: максимальное количество выпадов с палкой за 45 секунд. 34-летний россиянин сделал 91 повторение.
«Шестая неделя, попытаюсь побить рекорд Александра Овечкина, посмотрим, что из этого получится!» — подписал видео Миранчук.
Хавбек «Локомотива» сделал упражнение 106 раз.
В сезоне-2019/20 Антон Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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