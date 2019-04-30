Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук высказался о своем попадании в состав сборной России. По его мнению, ему просто не хватает практики в национальной команде.

– "Локомотив" после Нового года не проиграл ни одного официального матча. Команда стала лучше играть или так совпало?

– Не думаю, что так совпало, – сказал Миранчук в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Мы прошли предсезонку. До этого летом собирались, кто после сборной, кто позже, было сложно. Сейчас мы как-то прочувствовали друг друга. И наверное это дает свои плоды. Мы нарабатываем то, что тренируем, что требует от нас тренер, то и получается.

– Почему у вас пока не получается закрепиться в сборной? Рано еще?

– Не думаю, что рано. 23 года уже. Рано было три года назад. Те матчи, что были тогда, с той же Бельгией, – это был непростой соперник. Я пытался показать себя, но при этом где-то не хватает может практики в национальной команде. Когда ты играешь в чемпионате России, а потом приезжаешь, а там другой уровень, другие скорости. И в этот маленький промежуток, пока ты находишься в сборной, нужно понимать, чего хочет тренер. Вроде все понятно, но пока на поле какой-то яркой картинки нет.

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