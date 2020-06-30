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Анджелкович ждет яркий матч между «Краснодаром» и «Ростовом»

30 июня 2020, 04:38
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Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович надеется на яркий матч между своими бывшими командами в 25-м туре Тинькофф-чемпионата России. Встреча состоится завтра и начнется в 20.00 по московскому времени.

— У обеих команд есть проблемы, — цитируют «Известия» Анджелковича. — У дончан восстановились еще не все футболисты, а играть сейчас придется в плотном графике. «Краснодар» же давно не проводил официальных и даже товарищеских матчей. Игрокам долгое время приходилось просто тренироваться. Но, надеюсь, все эти проблемы не окажут серьезного влияния и мы увидим яркий матч.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1029217/sevastian-terletckii/trenerskii-zakhod-kak-vozvrashchenie-goncharenko-povliiaet-na-tcska-v-derbi

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