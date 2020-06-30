Анджелкович ждет яркий матч между «Краснодаром» и «Ростовом»

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович надеется на яркий матч между своими бывшими командами в 25-м туре Тинькофф-чемпионата России. Встреча состоится завтра и начнется в 20.00 по московскому времени.

— У обеих команд есть проблемы, — цитируют «Известия» Анджелковича. — У дончан восстановились еще не все футболисты, а играть сейчас придется в плотном графике. «Краснодар» же давно не проводил официальных и даже товарищеских матчей. Игрокам долгое время приходилось просто тренироваться. Но, надеюсь, все эти проблемы не окажут серьезного влияния и мы увидим яркий матч.