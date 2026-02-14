Тихонов заявил, что не смог бы повторить танец Карседо: «Хорошее настроение — всегда здорово»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил танец главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

Ранее пресс-служба «Спартака» выложила видео, где главный тренер команды исполняет известный танец «Macarena».

«Самое главное, чтобы это нравилось людям. Наверное, эмоции какие-то подхлестывают. Когда хорошее настроение, люди тренируются и играют с ним, это всегда здорово. Смог бы ли я станцевать как Карседо? Наверное, нет (смеется), — сказал Тихонов «СЭ».

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в 2012 году.