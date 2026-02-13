Источник: 14 стран выступили против возвращения российских клубов в еврокубки

12 февраля в Брюсселе прошел 50-й конгресс УЕФА, на котором обсуждался вопрос возвращения российских клубов на международные турниры.

Как сообщает Sport24, 14 стран выступили против допуска российских футболистов. Это Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия, Исландия.

Ранее стало известно, что 17 стран не против возвращения российских клубов в еврокубки.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В декабре 2025-го глава РФС Александр Дюков заявил, что ожидает допуска российских команд к международным соревнованиям в 2026 году.