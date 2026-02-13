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Источник: 14 стран выступили против возвращения российских клубов в еврокубки

Алина Савинова

12 февраля в Брюсселе прошел 50-й конгресс УЕФА, на котором обсуждался вопрос возвращения российских клубов на международные турниры.

Как сообщает Sport24, 14 стран выступили против допуска российских футболистов. Это Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия, Исландия.

Ранее стало известно, что 17 стран не против возвращения российских клубов в еврокубки.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В декабре 2025-го глава РФС Александр Дюков заявил, что ожидает допуска российских команд к международным соревнованиям в 2026 году.

Источник: Sport24
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Источник: 17 стран не против возвращения российских клубов в еврокубки

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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