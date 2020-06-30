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Андрей Талалаев: «Ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича»

30 июня 2020, 20:25
30 июня. Москва. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1. Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
30 июня. Москва. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1. Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев после матча с «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ (1:1) поблагодарил Миодрага Божовича — своего предшественника во главе команды.

— Хорошая игра против сильного соперника, — сказал Талалаев. — Наши футболисты старались доказать свою состоятельность, доказать, что занимают не свое место в таблице. Им это удалось, хотя жаль, что в концовке пропустили. Но ничья — тоже шаг вперед. Хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня команда по сути играла на их багаже.. Потенциал есть, нужно работать дальше.

— С чем связана двойная замена в перерыве?

— Мы оставили самого нашего техничного игрока — Зиньковского — на второй тайм, зная, что у Локо был сложный матч в субботу в Казани. Рассчитывали, что у него будет пространство, чтобы проявить себя. Так и получилось, Зиньковский имел момент, но, жаль, не реализовал. (Дмитрий Гирин)

Локомотив — Крылья Советов

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