Агент Тюкавина: «Константин ставит задачу развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне»
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о готовности игрока перед началом нового сезона.
«Константин подходит к новому сезону в нормальном рабочем настроении. Он ставит перед собой задачу развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне, и двигаться вперед. Касательно его результативности, я не ставлю какие-либо рамки. Он выходит на поле и в каждом матче пытается принести максимальную пользу команде. Единственное, что я подчеркивал, что любой личный приз он поменяет на командные награды», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.
Контракт 22-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -