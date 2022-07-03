Андрей Мостовой: «Рад, что забил и что победили в преддверии Суперкубка»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги товарищеского матча против «Црвены Звезды» (2:1).

— Андрей, поздравляем с победой и голом. Расскажите о впечатлениях от игры.

— Впечатления положительные, 30 тысяч человек пришло. Сочи не чужой для меня город, не чужой для меня стадион. Приятно сюда возвращаться. Рад, что забил и что победили в преддверии Суперкубка. Думаю, это очень важно. Психологический такой момент, — цитирует игрока сайт питерцев.

— То, что вы здесь забивали неоднократно, помогло сегодня?

— Может быть, да, но, когда играл за «Зенит», здесь еще не забивал. Так что первый гол за «Зенит» на стадионе «Фишт». Очень приятно.

— Признайтесь, просто не хотели, чтобы Алексей Сутормин стал лучшим бомбардиром предсезонки. По два гола теперь у вас.

— Приятно. В предсезонку всегда у меня получается забивать, осталось перенести на сезон такую результативность. Поэтому, да — Леша пусть не сильно радуется, вместе лидерство делим.

— Как оцените свою готовность к предстоящему Суперкубку?

— Сегодня стал побольше играть, минут 75. Чувствовал себя хорошо. Была усталость, но это нормально, в сезоне примерно так же себя чувствую. Поэтому чувствую, что хорошо готов.