Андрей Мостовой: «Рад, что забил и что победили в преддверии Суперкубка»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги товарищеского матча против «Црвены Звезды» (2:1).
— Андрей, поздравляем с победой и голом. Расскажите о впечатлениях от игры.
— Впечатления положительные, 30 тысяч человек пришло. Сочи не чужой для меня город, не чужой для меня стадион. Приятно сюда возвращаться. Рад, что забил и что победили в преддверии Суперкубка. Думаю, это очень важно. Психологический такой момент, — цитирует игрока сайт питерцев.
— То, что вы здесь забивали неоднократно, помогло сегодня?
— Может быть, да, но, когда играл за «Зенит», здесь еще не забивал. Так что первый гол за «Зенит» на стадионе «Фишт». Очень приятно.
— Признайтесь, просто не хотели, чтобы Алексей Сутормин стал лучшим бомбардиром предсезонки. По два гола теперь у вас.
— Приятно. В предсезонку всегда у меня получается забивать, осталось перенести на сезон такую результативность. Поэтому, да — Леша пусть не сильно радуется, вместе лидерство делим.
— Как оцените свою готовность к предстоящему Суперкубку?
— Сегодня стал побольше играть, минут 75. Чувствовал себя хорошо. Была усталость, но это нормально, в сезоне примерно так же себя чувствую. Поэтому чувствую, что хорошо готов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -