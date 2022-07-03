Кассьерра: «Теперь нужное как следует отдохнуть и сосредоточиться на матче против «Спартака»
Нападающий Матео Кассьерра остался доволен своим дебютом в составе «Зенита». Он стал автором победного мяча в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1).
— Матео, поздравляем с дебютом за «Зенит» и первым голом, который вы забили в футболке сине-бело-голубых! Поделитесь эмоциями, как чувствуете себя сейчас?
— Я очень доволен! С каждым днем ощущения будут все лучше, я ведь всего три дня назад присоединился к команде, и мне еще требуется время для адаптации. Надо лучше познакомиться с партнерами, глубже понять систему игры. Так что шаг за шагом буду прибавлять, в физическом плане пока не готов на все 100 процентов, совсем мало времени прошло. Дальше — больше!
— Гол в первом же матче, причем, практически первым же касанием — это дебют мечты?
— Да, совершенно точно! У меня уже есть опыт — в бывших командах мне, порой, удавалось отличаться в дебютной игре, и теперь я сделал то же самое в «Зените». Самое главное, что мы смогли победить, и теперь все наши мысли — об очень важном матче в следующую субботу.
— Тот факт, что игра проходила в Сочи, на стадионе, где вы забили достаточное количество голов в минувшем сезоне, немного помог вам сегодня?
- Думаю, да. Мне прекрасно знакомо это поле, в прошлом году я провел тут много матчей, здесь меня отлично знают и помнят. Я счастлив, что дебютировал в зенитовской футболке и сыграл свои первые минуты за новый клуб — это очень важно для меня.
— Последний вопрос. Мы понимаем, что этот мяч был забит в товарищеской встрече, и все же — кому посвятите дебютный гол за «Зенит»?
— В первую очередь, Богу. Затем, моей семье: жене и сыну, маме и бабушке с дедушкой, которые всегда поддерживают меня и находятся рядом. Это самое начало чего-то очень хорошего, теперь нужное как следует отдохнуть и сосредоточиться на матче против «Спартака», — цитирует игрока сайт «Зенита».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -