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Кассьерра: «Теперь нужное как следует отдохнуть и сосредоточиться на матче против «Спартака»

Матео Кассьерра остался доволен своим дебютом в составе «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Матео Кассьерра остался доволен своим дебютом в составе «Зенита». Он стал автором победного мяча в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1).

— Матео, поздравляем с дебютом за «Зенит» и первым голом, который вы забили в футболке сине-бело-голубых! Поделитесь эмоциями, как чувствуете себя сейчас?

— Я очень доволен! С каждым днем ощущения будут все лучше, я ведь всего три дня назад присоединился к команде, и мне еще требуется время для адаптации. Надо лучше познакомиться с партнерами, глубже понять систему игры. Так что шаг за шагом буду прибавлять, в физическом плане пока не готов на все 100 процентов, совсем мало времени прошло. Дальше — больше!

— Гол в первом же матче, причем, практически первым же касанием — это дебют мечты?

— Да, совершенно точно! У меня уже есть опыт — в бывших командах мне, порой, удавалось отличаться в дебютной игре, и теперь я сделал то же самое в «Зените». Самое главное, что мы смогли победить, и теперь все наши мысли — об очень важном матче в следующую субботу.

— Тот факт, что игра проходила в Сочи, на стадионе, где вы забили достаточное количество голов в минувшем сезоне, немного помог вам сегодня?

- Думаю, да. Мне прекрасно знакомо это поле, в прошлом году я провел тут много матчей, здесь меня отлично знают и помнят. Я счастлив, что дебютировал в зенитовской футболке и сыграл свои первые минуты за новый клуб — это очень важно для меня.

— Последний вопрос. Мы понимаем, что этот мяч был забит в товарищеской встрече, и все же — кому посвятите дебютный гол за «Зенит»?

— В первую очередь, Богу. Затем, моей семье: жене и сыну, маме и бабушке с дедушкой, которые всегда поддерживают меня и находятся рядом. Это самое начало чего-то очень хорошего, теперь нужное как следует отдохнуть и сосредоточиться на матче против «Спартака», — цитирует игрока сайт «Зенита».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-03-mateo-kasserra-eto-debyut-mechty-.htm
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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