Семак ответил на вопрос о возможных новых трансферах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможных новых трансферах команды.

— Александр Медведев сказал, что клуб может купить правого центрального защитника. Почему его, а не левого центрального?

— Непростой вопрос. У нас одна вакантная позиция центрального защитника после ухода Ракицкого. Главное, чтобы он был. Правый, левый — не так важно. Левоногого найти сложнее, этим занимается клуб. Но нужен еще хотя бы один игрок в центре обороны. И Чистяков, и Ловрен могут сыграть слева в центре — тонкости есть, но не критично. Главное — хоть одного взять, для конкуренции.

Следующую игру «Зенит» проведет 9 июля против московского «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).