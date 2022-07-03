Семак ответил на вопрос о возможных новых трансферах «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможных новых трансферах команды.
— Александр Медведев сказал, что клуб может купить правого центрального защитника. Почему его, а не левого центрального?
— Непростой вопрос. У нас одна вакантная позиция центрального защитника после ухода Ракицкого. Главное, чтобы он был. Правый, левый — не так важно. Левоногого найти сложнее, этим занимается клуб. Но нужен еще хотя бы один игрок в центре обороны. И Чистяков, и Ловрен могут сыграть слева в центре — тонкости есть, но не критично. Главное — хоть одного взять, для конкуренции.
Следующую игру «Зенит» проведет 9 июля против московского «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -