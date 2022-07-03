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Сегодня, 22:51

Семак ответил на вопрос о возможных новых трансферах «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможных новых трансферах команды.

— Александр Медведев сказал, что клуб может купить правого центрального защитника. Почему его, а не левого центрального?

— Непростой вопрос. У нас одна вакантная позиция центрального защитника после ухода Ракицкого. Главное, чтобы он был. Правый, левый — не так важно. Левоногого найти сложнее, этим занимается клуб. Но нужен еще хотя бы один игрок в центре обороны. И Чистяков, и Ловрен могут сыграть слева в центре — тонкости есть, но не критично. Главное — хоть одного взять, для конкуренции.

Следующую игру «Зенит» проведет 9 июля против московского «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).

Сергей Семак
ФК Зенит
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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