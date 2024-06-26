Мостовой: «Сборы в Петербурге лучше, чем в Австрии»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.
«Медосмотр прошел хорошо, полностью здоров. Дорожку пробежал, и все нормально. Глобальные ожидания от летнего кубка — хорошо подготовиться к Суперкубку и к сезону. Прикольно, что клуб организовывает такие турниры. «Тальерес» — один лидеров в Аргентине, а нынешней ситуации мы не можем играть на международной арене, но хоть на сборах получится. Будет интересно. Очень рад, что все пройдет в Петербурге. Лучше сборы тут, чем в Австрии», — цитирует Metaratings.ru Мостового.
С 5 по 13 июля «Зенит» примет участие в международном товарищеском турнире вместе с «Црвеной звездой», «Сочи» и «Тальересом».
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11
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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Химки – Динамо Мх
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