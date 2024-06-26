Грушевский: «Третий сезон Федотова в ЦСКА показал бы, что именно было случайностью»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о выступлении московской команды в прошлом сезоне.

«Сезон крайне неудачным вышел для нас. Я с большой симпатией отношусь к Владимиру Федотову, мы с ним находили общий язык, когда я высказывал свои претензии насчет некоторых аспектов игры команды. Я уважаю этого тренера. Это, если можно сказать, настоящий глубинный мужик, который добрался из провинции до такого высокого уровня. Он неплохо работал «Оренбурге» и весьма успешно в «Сочи». Потом был удачный сезон в ЦСКА, а затем соответственно случился этот неудачный сезон... Но очень уж много команда растеряла очков в матчах, когда все шло к победе. Мы ведь проиграли меньше матчей, чем «Зенит» и забили больше всех голов в РПЛ, но при этих показателях заняли шестое место.

Что касается матча с «Зенитом» в Кубке, то просто напрашивался выход Акинфеева в конце матча на поле, чтобы он смог сыграть в серии пенальти, решение оставить Шайхутдинова в той игре у меня вызывает недопонимание.

В итоге для ЦСКА не только чемпионат, но и Кубок оказался неудачным. И в итоге у нас есть два сезона Федотова в клубе — удачный и неудачный. Совершенно справедливо было быть дать тренеру третий сезон, чтобы понять, были ли случайными неудачи в прошедшем сезоне. Но руководство ЦСКА решило иначе. Такова футбольная жизнь, я с большим уважением буду и дальше относиться к Федотову», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 по лето 2024 год. Под руководством 57-летнего россиянина московский клуб стал обладателем Кубка России и серебряным призером РПЛ.