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17 октября 2025, 00:45

Мох: «Когда в «Спартаке» у Эмери начались трудности, Карпин ему не помог. Да и не собирался помогать»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Унаи Эмери и Валерий Карпин.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не стал помощником Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

— Карпин позволил Эмери привезти двух испанских ассистентов: Хуана Карседо и Микеля Хауреги.

— Да. Я должен был стать третьим.

— Что сказал Валерий Георгиевич? «Два, и не больше»?

— Насколько помню, прозвучала фраза: «Моха здесь не будет». «Спартак» — закрытый клуб. И тут я, какой-то непонятный для руководства человек, вроде из Испании, но не испанец...

— Вы же играли за «Спартак».

— Думаю, это и сработало против меня.

— То есть?

— Карпину казалось, что у меня в Москве друзья, какие-то контакты. Значит, информация может выйти. Он рассудил, что это проблема. Решил ее по-своему — приставил к Унаи Диму Попова. Спортивного директора, знающего испанский.

— Чем Попов лучше вас?

— Вопрос не в «лучше». Попов в то время уже был человеком системы. Свой, проверенный. Как и Ледяхов. Оба работали в «Спартаке» с 2008-го. Вопрос о помощниках Эмери встал в 2012-м. Карпин спустил Игоря и Диму. Все, достаточно. Иди работай!

— Ну и два испанца.

— Да. Причем Эмери с ними не дружил. В Москве даже ни разу не поужинали вместе!

— Зачем же привез?

— Устраивали его как профессионалы. У Эмери четкое разделение. Но у меня был плюс — я, кроме рабочих моментов, для него еще и друг. Могли вместе проводить свободное время.

— Вы на Карпина обиделись?

— Нет.

— Странно.

— Я не обиделся. Я разозлился! Но, положа руку на сердце, все он сделал правильно. На его месте я бы поступил так же. Это логично! У Карпина своя должность, свои задачи. Проблема-то в другом.

— В чем же?

— Когда в «Спартаке» у Эмери начались трудности, Карпин ему не помог. Да и не собирался помогать. Я не говорю, что он подтолкнул Унаи к выходу, но и не поддержал. Расстался с ним безо всякого сожаления.

— Потому что сам хотел вернуться на место главного тренера?

— Вот вы все за меня и сказали. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Мох
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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