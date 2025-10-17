Мох: «Когда в «Спартаке» у Эмери начались трудности, Карпин ему не помог. Да и не собирался помогать»
Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не стал помощником Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012 году.
— Карпин позволил Эмери привезти двух испанских ассистентов: Хуана Карседо и Микеля Хауреги.
— Да. Я должен был стать третьим.
— Что сказал Валерий Георгиевич? «Два, и не больше»?
— Насколько помню, прозвучала фраза: «Моха здесь не будет». «Спартак» — закрытый клуб. И тут я, какой-то непонятный для руководства человек, вроде из Испании, но не испанец...
— Вы же играли за «Спартак».
— Думаю, это и сработало против меня.
— То есть?
— Карпину казалось, что у меня в Москве друзья, какие-то контакты. Значит, информация может выйти. Он рассудил, что это проблема. Решил ее по-своему — приставил к Унаи Диму Попова. Спортивного директора, знающего испанский.
— Чем Попов лучше вас?
— Вопрос не в «лучше». Попов в то время уже был человеком системы. Свой, проверенный. Как и Ледяхов. Оба работали в «Спартаке» с 2008-го. Вопрос о помощниках Эмери встал в 2012-м. Карпин спустил Игоря и Диму. Все, достаточно. Иди работай!
— Ну и два испанца.
— Да. Причем Эмери с ними не дружил. В Москве даже ни разу не поужинали вместе!
— Зачем же привез?
— Устраивали его как профессионалы. У Эмери четкое разделение. Но у меня был плюс — я, кроме рабочих моментов, для него еще и друг. Могли вместе проводить свободное время.
— Вы на Карпина обиделись?
— Нет.
— Странно.
— Я не обиделся. Я разозлился! Но, положа руку на сердце, все он сделал правильно. На его месте я бы поступил так же. Это логично! У Карпина своя должность, свои задачи. Проблема-то в другом.
— В чем же?
— Когда в «Спартаке» у Эмери начались трудности, Карпин ему не помог. Да и не собирался помогать. Я не говорю, что он подтолкнул Унаи к выходу, но и не поддержал. Расстался с ним безо всякого сожаления.
— Потому что сам хотел вернуться на место главного тренера?
— Вот вы все за меня и сказали. (Юрий Голышак, Александр Кружков)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0