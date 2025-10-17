Мох: «Когда в «Спартаке» у Эмери начались трудности, Карпин ему не помог. Да и не собирался помогать»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не стал помощником Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

— Карпин позволил Эмери привезти двух испанских ассистентов: Хуана Карседо и Микеля Хауреги.

— Да. Я должен был стать третьим.

— Что сказал Валерий Георгиевич? «Два, и не больше»?

— Насколько помню, прозвучала фраза: «Моха здесь не будет». «Спартак» — закрытый клуб. И тут я, какой-то непонятный для руководства человек, вроде из Испании, но не испанец...

— Вы же играли за «Спартак».

— Думаю, это и сработало против меня.

— То есть?

— Карпину казалось, что у меня в Москве друзья, какие-то контакты. Значит, информация может выйти. Он рассудил, что это проблема. Решил ее по-своему — приставил к Унаи Диму Попова. Спортивного директора, знающего испанский.

— Чем Попов лучше вас?

— Вопрос не в «лучше». Попов в то время уже был человеком системы. Свой, проверенный. Как и Ледяхов. Оба работали в «Спартаке» с 2008-го. Вопрос о помощниках Эмери встал в 2012-м. Карпин спустил Игоря и Диму. Все, достаточно. Иди работай!

— Ну и два испанца.

— Да. Причем Эмери с ними не дружил. В Москве даже ни разу не поужинали вместе!

— Зачем же привез?

— Устраивали его как профессионалы. У Эмери четкое разделение. Но у меня был плюс — я, кроме рабочих моментов, для него еще и друг. Могли вместе проводить свободное время.

— Вы на Карпина обиделись?

— Нет.

— Странно.

— Я не обиделся. Я разозлился! Но, положа руку на сердце, все он сделал правильно. На его месте я бы поступил так же. Это логично! У Карпина своя должность, свои задачи. Проблема-то в другом.

— В чем же?

— Когда в «Спартаке» у Эмери начались трудности, Карпин ему не помог. Да и не собирался помогать. Я не говорю, что он подтолкнул Унаи к выходу, но и не поддержал. Расстался с ним безо всякого сожаления.

— Потому что сам хотел вернуться на место главного тренера?

— Вот вы все за меня и сказали. (Юрий Голышак, Александр Кружков)