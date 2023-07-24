Дркушич не планирует покидать «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал свое будущее в команде. Контракт словенца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Могу сказать так: на сегодня Ваня Дркушич — футболист «Сочи». Сейчас я на сто процентов сфокусирован на своей команде, хочу показывать свой максимум в каждой игре. «Сочи» многое сделали для меня. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».