В «Оренбурге» заявили, что не будут укреплять вратарскую линию

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб не планирует укреплять вратарскую линию.

- Приобретения во вратарскую линию? Не планируются, — рассказал Андреев «Спорт День за Денм».

— То есть вообще ничьи кандидатуры не рассматривали?

— Во вратарскую линию точно нет.

— Поступила информация, что «Оренбург» может арендовать Никиту Гойло у «Зенита». Это правда?

— Нет.

Вчера, 23 июля, команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:2. Во втором туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Рубином». Матч пройдет 30 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.