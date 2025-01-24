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Канчельскис: «Приятно, что помнят бродяг, которые играли за «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что получила поздравления с 56-летием из разных стран, где ранее он играл и работал. В своих соцсетях «Манчестер Юнайтед» в день рождения опубликовал его фотографию в форме команды.

«Меня таким образом поздравил не только «Манчестер Юнайтед», но и «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», где я играл. Приятно, что помнят бродяг, которые играли за МЮ. Всегда трогает, если люди поздравляют. Значит они меня помнят, я что-то хорошее сделал для них.

Что касается поздравлений от «Шахтера» и «Динамо», то из Киева, Донецка, где я был, кто меня знает, мне все звонят. В этом плане проблем нет», — цитирует ТАСС Канчельскиса.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Звезду» (Кировоград), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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