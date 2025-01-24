Агент Бабича: «Да, это правда, интерес к защитнику «Спартака» существует»

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович рассказал об интересе к 28-летнему игроку со стороны зарубежных клубов.

«Два клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу? Да, это правда, интерес существует», — приводит Metaratings.ru слова Стояновича.

Бабич в 2023 году присоединился к «Спартаку». Он сыграл 42 матча за красно-белых, забил 5 голов и сделал одну голевую передачу.