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Канчельскис: «Захаряну необходим переезд в Европу, в РПЛ он перестал расти»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Если у Захаряна действительно так много предложений из Европы, то ему нужно сейчас же уезжать, надо рисковать. Ему необходим переезд в европейский чемпионат, в РПЛ он перестал расти. Арсен давно находится в подвешенном состоянии, потому что зимой не смог уехать. Если это будет «Лацио», то это отличный вариант. Серия А — одна из лучших лиг мира, там он сможет развиваться. Остальное будет зависеть от игрока. Если Захарян действительно талантливый и трудолюбивый, то он сможет там заиграть», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

Источник: РБ Спорт
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