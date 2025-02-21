Чепчугов: «Заменить такую личность, как Акинфеев, не получится»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил перспективы голкипера красно-синих Владислава Торопа.

«Торопа наигрывают на замену Акинфееву. В этом плане ему дается достаточно игрового времени, чтобы проявлять себя. Но заменить такую личность, как Игорь, не получится. Однако выйти на высокий уровень для Владислава будет возможно. Работа и труд все перетрут», — цитирует Legalbet Чепчугова.

В этом сезоне 21-летний Тороп принял участие в 9 матчах во всех турнирах, пропустил 2 мяча и 7 раз отыграл на ноль.