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Андрей Федун — о визите брата в Москву: «Приехал и приехал. У него свои дела»

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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал «СЭ» о сентябрьском визите своего брата Леонида в Москву.

— Не могу не спросить про вашего брата.

— Вот какое отношение к этому всему (показывает на стадион «Спартака») имеет мой брат? История закончилась же. Сейчас другие руководят.

— То есть информация о его приезде в Москву в сентябре — лишь слухи?

— Ну, приехал и приехал. Он же тут по своим делам ездит. У него здесь достаточно много дел.

Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций клуба, Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Дарик Агаларов

ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
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