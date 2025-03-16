Андрей Федун: «Когда Леонид Арнольдович приедет? Как «Спартак» победит, так и приедет»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал «СЭ» о своих ожиданиях от матча красно-белых против «Зенита» в 21-м туре РПЛ и ответил на вопрос о своем брате, бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне.

— Ожидаю победы, как и всегда. Чего же еще, — сказал «СЭ» Андрей Федун.

— Когда уже Леонид Арнольдович приедет?

— Как победим, так и приедет.

— Это точно, даете слово?

— Да.

Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций клуба, Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 16 марта и начнется в 19.45 (мск). Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, питерцы идут на второй строчке с 43 очками.