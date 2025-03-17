Губерниев о матче «Спартак» — «Зенит»: «Футбол тянет спортивную Россию вперед, и так и должно быть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от полных трибун стадиона «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Это настоящее украшение нашего чемпионата. Такие матчи при таких трибунах надо холить и лелеять, и чтобы все остальные клубы стремились к такой атмосфере. Футбол тянет спортивную Россию вперед, и так и должно быть», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

(Денис Сафронов)