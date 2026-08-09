Ещенко о трансфере Даку в «Спартак»: «Вариативности с его приходом будет больше»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего Мирлинда Даку в московский клуб.

«Положительно оцениваю этот трансфер. Даку тащил «Рубин» и много забивал, он адаптирован к нашему чемпионату, знает, кто как играет. Думаю, вариативности у «Спартака» с его приходом будет намного больше», — сказал Ещенко «СЭ».

С лета 2023 года Даку выступал за «Рубин», забил за казанскую команду 38 голов и отдал 13 результативных передач.