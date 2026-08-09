Ещенко считает «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

«У «Спартака» большие шансы на победу. Они показывают хорошую игру. Главное сыграть на ноль в обороне. Я считаю их фаворитами матча с «Краснодаром», потому что они играют качественнее и лучше. Тем более, у них и скамейка большая, а у «Краснодара» много потерь», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.