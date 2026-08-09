«Ливерпуль» — «Монако»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

«Ливерпуль» и «Монако» сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 9 августа. Игра пройдет на стадионе «Сеул Стэдиум» в Сеуле (Южная Корея). Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции игры не будет. Смотреть трансляцию матча можно на сайтах букмекерских контор или в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшем сезоне «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место в АПЛ. По итогам прошедшего сезона «Монако» набрал 54 очка и финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Английская премьер-лига (АПЛ) сезона-2026/2027 стартует 21 августа и завершится 30 мая. Лига 1 сезона-2026/2027 пройдет с 21 августа по 29 мая.