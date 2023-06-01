«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовую информацию клубов за 2022 год на основании данных, представленных ими при прохождении лицензирования.

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам года. Красно-белые в чистом минусе на 2,351 миллиарда рублей.

Самыми прибыльными клубами стали «Крылья Советов» (777,5 миллиона), «Сочи» (750,3 миллиона) и «Зенит» (647,5 миллиона).

С подробной финансовой отчетностью клубов за 2022 год можно ознакомиться по ссылке.

Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году до налогообложения:

1. «Крылья Советов» — 777,5 млн рублей

2. «Сочи» — 750,3 млн рублей

3. «Зенит» — 647,5 млн рублей

4. «Пари НН» — 398,7 млн рублей

5. «Ахмат» — 324,2 млн рублей

6. «Динамо» — 157,5 млн рублей

7. «Факел» — 127,4 млн рублей

8. «Локомотив» — 44,2 млн рублей

9. «Оренбург» — 20,8 млн рублей

10. «Урал» — 24,2 млн рублей

11. «Ростов» — минус 54,3 млн рублей

12. «Химки» — минус 310,2 млн рублей

13. ЦСКА — минус 454 млн рублей

14. «Торпедо» — минус 541,2 млн рублей

15. «Краснодар» — минус 1,175 млрд рублей

16. «Спартак» — минус 2,35 млрд рублей