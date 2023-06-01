Президент «Торпедо»: «Мы продолжаем диалог с руководством «Лужников». Планов переезжать нет»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что клуб планирует и в следующем сезоне продолжать проводить домашние матчи в «Лужниках».

«Мы продолжаем разговаривать с руководством «Лужников» по поводу большой спортивной арены. Также будем брать и резервную арену. Глобальных планов переезжать у нас нет», — приводит слова Савина Sport24.

По итогам РПЛ-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице и выбыло в первую лигу.