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Сегодня, 11:27

Андрей Чернышов: «Игра с «Уралом» будет непростой, но «Спартак» находится в неплохой форме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что матч с «Уралом» в 18-м туре РПЛ не станет для красно-белой легкой прогулкой.

«Встреча будет непростой. Команды только-только стартовали после долгого перерыва, провели по две встречи с Кубке России. Будет сложная игра, надо еще войти в свою колею. Все будет зависеть от того, кто первый возьмет ход противостояния под свой контроль и будет диктовать свои условия. «Спартак» находится в неплохой форме. «Урал» хорошо смотрелся осенью. Гончаренко удачно вернулся в стан «шмелей». «Урал» претендует на то, чтобы закончить сезон в первой части турнирной таблицы. А ведь они были внизу в начале турнира», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Встреча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 мск.

Источник: Betonmobile
Андрей Чернышов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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