Мартинс Перейра назвал любимое выражение по-русски

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, какое выражение по-русски употребляет чаще всего.

— Стараюсь быть дружелюбным и заинтересованным, — цитирует игрока пресс-служба клуба. — Поэтому «как дела». Плохие слова лучше не использовать, но иногда без них не обойтись.

— Как проводишь свободное время в Москве?

— У меня есть несколько любимых ресторанчиков. В хорошую погоду могу сходить погулять в парк, покататься на самокате по набережной. Есть желание сходить здесь на баскетбол или хоккей. Интересно, какая там атмосфера.

— В Москве ты общаешься только со спартаковцами?

— Есть у меня один друг... Не знаю, можно ли говорить о таком? Просто он играет за «Динамо». (Смеется.) Это Муми Нгамале, с которым мы вместе выступали в Швейцарии за «Янг Бойз».

В этом сезоне 26-летний хавбек провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.