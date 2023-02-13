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Чернышов: «В руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля»

Чернышов отреагировал на новость о том, что Абаскаль продлил контракт до 2025 года
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на новость о том, что Гильерме Абаскаль продлил свой контракт с «красно-белыми» до 2025 года.

«Я думаю, что в руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля. Мы же можем делать выводы только на основании проведенных встреч, а руководители клуба могут делать выводы, наблюдая за тренировочным процессом и всем остальным. Я думаю, что проводились беседы с ведущими игроками «Спартака» на предмет того, как Гильерме беседует с футболистами, проводит тренировки. Думаю, что было собрано много информации о работе тренера и руководили «Спартака» определились. Сейчас Абаскаль дал очень хороший результат. Наверняка, он устраивает футболистов и руководство, поэтому с ним решили продлить контракт, но все равно, все будет зависеть от результата», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Он также заявил, что не считает, что Абаскаль уедет из «Спартака» в Европу, потому что российские команды не играют в еврокубках.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав в них 15 побед.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-v-rukovodstve-spartaka-sidyat-mudrye-lyudi-kotorye-za-eti-polgoda-ocenili-rabotu-abaskalya-227598/
Андрей Чернышов
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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