Аршавин о будущем Шалимова: «Можно готовиться занимать стул в нашей студии»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин пошутил о будущем главного тренера «Урала» Игоря Шалимова.

Сегодня, 6 августа появилась информация о том, что специалист будет отправлен в отставку после поражения от «Спартака» (0:4) в 4-м туре РПЛ.

«Что делать Шалимову? Готовиться занимать стул в нашей студии, еще на эфир в понедельник успеет (смеется). Чего от хорошего гостя отказываться?» — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Аршавин.

Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. Команда под его руководством проиграла все 4 матча в первых 4 турах сезона-2022/23 в РПЛ.