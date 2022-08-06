Наумов считает, что «Локомотив» не готов к сезону функционально и психологически

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ от «Краснодара» (0:3).

«Предполагал, что «Локомотив» проиграет. Мои опасения сбылись. «Локомотив» не готов к сезону функционально и психологически. От сюда ненужные желтые карточки и нервы. Ничего хорошего в этом году для «Локомотива» не будет, нужно ждать зимний паузы и делать координатные перемены. Главный тренер не знает специфику нашего чемпионата, поэтому он плохо подготовил команду к сезону. Едвай отвратительно играет, Мампасси — не уровень РПЛ, ему нужно в условной «Казанке» набирать опыта. В центре поля дыра, Баринова дисквалифицировали. Но самое главное, что команда не готова психологически: пропускают гол и опускают руки. В другие времена «Локомотив» пошел бы вперед и дожал бы соперника», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Также Наумов считает, что Семин смог бы улучшить результаты команды.

«В 2009 году мы отвратительно начали сезон с Рахимовым. Пригласили Юрия Семина и заняли с ним четвертое место. Он знает «Локомотив», отлично знает российский футбол и может моментально улучшить команду. Сейчас он очень сильно помог бы команде. У «Краснодара» коллектив сплоченный. Тренер прекрасно знает игроков из академии. Они прекрасно понимают друг друга. У «Локомотива» есть набор тренеров и набор игроков.

«Локомотив» обязан победить «Крылья Советов», иначе придется бороться за выживание. Должно же самолюбие у игроков заиграть», — добавил Наумов «СЭ».

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет против «Динамо».