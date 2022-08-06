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Наумов считает, что «Локомотив» не готов к сезону функционально и психологически

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ от «Краснодара» (0:3).

«Предполагал, что «Локомотив» проиграет. Мои опасения сбылись. «Локомотив» не готов к сезону функционально и психологически. От сюда ненужные желтые карточки и нервы. Ничего хорошего в этом году для «Локомотива» не будет, нужно ждать зимний паузы и делать координатные перемены. Главный тренер не знает специфику нашего чемпионата, поэтому он плохо подготовил команду к сезону. Едвай отвратительно играет, Мампасси — не уровень РПЛ, ему нужно в условной «Казанке» набирать опыта. В центре поля дыра, Баринова дисквалифицировали. Но самое главное, что команда не готова психологически: пропускают гол и опускают руки. В другие времена «Локомотив» пошел бы вперед и дожал бы соперника», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Также Наумов считает, что Семин смог бы улучшить результаты команды.

«В 2009 году мы отвратительно начали сезон с Рахимовым. Пригласили Юрия Семина и заняли с ним четвертое место. Он знает «Локомотив», отлично знает российский футбол и может моментально улучшить команду. Сейчас он очень сильно помог бы команде. У «Краснодара» коллектив сплоченный. Тренер прекрасно знает игроков из академии. Они прекрасно понимают друг друга. У «Локомотива» есть набор тренеров и набор игроков.
«Локомотив» обязан победить «Крылья Советов», иначе придется бороться за выживание. Должно же самолюбие у игроков заиграть», — добавил Наумов «СЭ».

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет против «Динамо».

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16%

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Урал 0
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1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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8
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9
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