Шалимов — о своем будущем в «Урале»: «Чтобы исправлять, нужно остаться в команде»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» в Екатеринбурге (0:2) ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

По данным Sport24, руководство «Урала» приняло решение отправить тренера в отставку, но президент екатеринбуржцев Григорий Иванов эту информацию не подтвердил.

«В понедельник будет встреча с руководством, пока ничего не понятно. Настроен ли я исправить ситуацию? У меня никакого настроя нет. Чтобы исправлять, нужно остаться в команде«, — сказал Шалимов.

«Урал» проиграл четвертый матч подряд на старте нового сезона РПЛ и занимает последнее, 16-е место в таблице, не набрав ни одного очка.