Аршавин — о мотивации Карседо: «На Кипре была Лига чемпионов? Зато не было денег»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

— Как вам изменения в «Спартаке»? Опять новый тренер...

— Ничего о нем не знаю. Хотя при Эмери он уже работал в «Спартаке».

— Но был вторым.

— И что? Он не ноунейм. Для меня Абаскаль больший ноунейм, чем Карседо.

— Вы понимаете мотивацию Карседо приезжать в «Спартак»?

— Деньги. Хотя и амбиции есть, думаю. При всем уважении, но одно дело — чемпионат Кипра, а другое — «Спартак».

— На Кипре была Лига чемпионов.

— Ничего страшного. Зато у него не было денег. А тут и деньги, и возможности. Отработает, после России поедет куда-то еще.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.