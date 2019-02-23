Андрей Аршавин: "Дюков – порядочный человек. За свои слова всегда отвечает"

Бронзовый призер Eвро-2008 и бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин - о новом президенте РФС Александре Дюкове.

- Чем вам запомнился Александр Дюков, как глава "Зенита"?

- Надеюсь, что да. Он порядочный человек, делает все на благо футбола. За свои слова всегда отвечает. (Ярослав Сусов)

Напомним, что Александр Дюков единогласно был избран президентом РФС 22 февраля на внеочередной конференции, которая прошла в Москве. Выборы состоялись открытым голосованием путем поднятия мандатов.