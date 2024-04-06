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Сегодня, 05:37

Афанасьев: «Именно Тюкавин сейчас является лучшим российским форвардом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев считает Константина Тюкавина из «Динамо» лучшим российским нападающим на данный момент.

«На данный момент я полностью соглашусь с мнением, что именно Тюкавин сейчас является лучшим российским форвардом. На данный момент остальные наши ребята уступают Константину. Но Тюкавину сейчас крайне важно продолжать совершенствовать свою игру и не останавливаться. Он должен доказывать статус лучшего российского нападающего в каждом матче, чтобы не дать шансов конкурентам.

Также хочется сказать, что меня радует наша нынешняя наша молодежь, которая играет в атаке. Называть конкретные фамилии я пока не буду, чтобы они не зазнавались, но очевидно, что у нас могут вырасти хорошие форварды. Я в этом полностью уверен. Но, повторюсь, для этого им нужно много трудиться и учиться», — цитирует «РБ Спорт» Афанасьева.

В этом сезоне Тюкавин сыграл 21 матч в РПЛ, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-tyukavin-luchshij-rossijskij-forvard-pryamo-sejchas/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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