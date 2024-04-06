Черчесов: «Матч «Динамо» — «Спартак» будет очень насыщенным на события»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Динамо».

«Один из самых больших матчей еще с тех времен, когда я сам играл за «Спартак». Но перед матчем не будет разницы, кто с каким грузом проблем к нему подходит. Это дерби со столетней историей. Перед такими играми команды стараются забыть, что с ними было до — их интересует только то, что будет сейчас. Я же жду яркого футбола. У «Динамо» ожидается полный стадион, при полных трибунах любая игра приобретает дополнительные краски. И мне кажется, что матч «Динамо» — «Спартак» будет очень насыщенным на события. Главное, чтобы зрителям понравилось», — цитирует «КП Спорт» Черчесова.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.