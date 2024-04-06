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Черчесов: «Матч «Динамо» — «Спартак» будет очень насыщенным на события»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Динамо».

«Один из самых больших матчей еще с тех времен, когда я сам играл за «Спартак». Но перед матчем не будет разницы, кто с каким грузом проблем к нему подходит. Это дерби со столетней историей. Перед такими играми команды стараются забыть, что с ними было до — их интересует только то, что будет сейчас. Я же жду яркого футбола. У «Динамо» ожидается полный стадион, при полных трибунах любая игра приобретает дополнительные краски. И мне кажется, что матч «Динамо» — «Спартак» будет очень насыщенным на события. Главное, чтобы зрителям понравилось», — цитирует «КП Спорт» Черчесова.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/cherchesov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-moskovskogo-derbi/
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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