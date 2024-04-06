Деменко: «Проблем у «Зенита» в матче с «Балтикой» не будет»

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Балтики» в 23-м туре РПЛ.

«Проблем у «Зенита» не будет, как мне кажется. Команда свои очки наберет. Если бы играли в Калининграде после выезда в Москву, то тогда проблемы в теории могли бы появиться. Но «Зенит» играет дома при своих болельщиках и определенно будет явным фаворитом. Важно будет лишь то, когда мы увидим первый гол в этом поединке. Если «Зенит» забьет быстрый мяч, то одержит легкую победу», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

Матч «Зенит» — «Балтика» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.