РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Андреа Чуканов: «Анюков зашел в раздевалку и извинился. Мы пожали друг другу руки»

12:10
Теги:

Защитник «Оренбурга» Андреа Чуканов прокомментировал «СЭ» случившееся в игре 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1). В концовке встречи у игрока произошла стычка с защитником самарской команды Александром Анюковым.

— Это футбол, здесь такие ситуации иногда случаются, — сказал Чуканов. — Тем более были уже последние минуты матча, эмоции зашкаливали. Честно говоря, уже и не помню его слов. Да и не важно. Ничего страшного не произошло. Можно сказать, уже забыли этот момент.

— Он извинился после игры?

— Да, он зашел в раздевалку, извинился. Пожали друг другу руки. Все нормально.

— Что было в раздевалке после такой эмоциональной концовки?

— Эмоций не было, потому что мы все силы отдали на поле. Конечно, расстроились из-за такого результата. Думаю, мы наиграли хотя бы на ничью, моменты у нас были. Судейство особо не обсуждали. Это точно не дело футболистов. (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 6974
Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир