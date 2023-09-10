Тимощук — о сенсационном трансфере «Зенита»: «Может быть, Дружок еще кого-то с собой приведет»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о «сенсационном» трансфере. 4 сентября его анонсировал председатель правления клуба Александр Медведев.

— Александр Иванович анонсировал сенсационный трансфер, в итоге подписали Дружка...

— Ну, вот вы видели, видимо, это и был сенсационный трансфер. Может быть, Дружок еще кого-то с собой приведет. Пока на поле он нам не помог, только на трибуне.

5 сентября новым «игроком» «Зенита» стал герой мультфильма «Барбоскины» Дружок. Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, он стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

В начале лета главный тренер питерцев Сергей Семак рассказал, какие позиции клубу нужно усилить.

После 7 туров «Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.