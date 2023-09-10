Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Ждал бы смены чемпиона РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс ответил на вопрос, ожидает ли он смену чемпиона в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Если бы я был футболистом, то ждал бы. Все в руках игроков, пожалуйста, выходите, обыгрывайте «Зенит», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лайзанса.

Также он поделился мнением о составе «Зенита».

«У питерцев сбалансированный состав, и первую скрипку играют одни и те же ребята — легионеры. Я не могу сказать, что ни у кого нет шансов с ними бороться и обыгрывать его. Все реально. Все преследователи, которые ставят перед собой задачу чемпионства, могут даже не выигрывать в личной встрече, но если в остальных матчах будут победы, то эта команда обгонит питерцев», — добавил Лайзанс.

После семи туров «Краснодар» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Зенит», в активе которого 14 очков. «Крылья Советов» занимают 3-е место (14).