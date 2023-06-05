Семак рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» в летнее трансферное окно.

«Мы смотрим разные позиции, конечно. Важно понимать, кого мы можем взять. Мы будем рады любому игроку, который сильнее тех, кто у нас есть сейчас. Не всегда получается приобрести тех игроков, которые нам нужны. С голкиперами у нас проблем нет. Усиление? Смотрим варианты, работаем постоянно», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом России и один раз выиграла Кубок страны.